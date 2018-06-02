В ЕС планируют отразить «российское внедрение»

«Увеличить военные бюджеты»: в ЕС намерены противостоять «российскому внедрению» в страны Восточной Европы

ЕС предлагают отражать «российское внедрение» в страны Восточной Европы. Об этом говорится в отчёте комитета по иностранным делам Европарламента , с текстом которого ознакомился RT. В документе призывают укрепить сотрудничество ЕС и НАТО , а также обновить дороги, мосты и железнодорожные пути для быстрого развёртывания войск на территории Европы. Доклад был выпущен незадолго до начала учений НАТО в Прибалтике, где, по данным СМИ, будет отработан «захват Калининградской области ». По мнению экспертов, очередные обвинения в адрес Москвы не имеют под собой оснований и направлены на увеличение военных расходов.

В ЕС предлагают предотвратить и отразить «проникновение» России в страны южного и восточного фланга, в частности в государства Прибалтики и Польшу . Об этом говорится в отчёте комитета по иностранным делам Европейского парламента, посвящённом отношениям ЕС и НАТО. Согласно документу, с текстом которого ознакомился RT, в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе обеспокоены «агрессивным» поведением России.

«Проникновение России при помощи гибридных или обычных методов в страны восточного фланга должно быть соответствующим образом предотвращено и отражено», — говорится в документе комитета Европарламента.

В Москве при этом неоднократно подчёркивали опасность развёртывания сил Североатлантического альянса у российских границ. Об активизации деятельности НАТО в Прибалтике и Польше в мае заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров

Отметим, что с 3 июня в Прибалтике стартуют учения НАТО Saber Strike, где, по данным СМИ, будет отработан «сценарий захвата Калининградской области».

Однако в Европарламенте уверены, что ЕС и НАТО следует усилить присутствие на восточном и южном направлениях для «обеспечения безопасности обеих организаций». Так, в отчёте говорится о необходимости обновления дорог, мостов и железнодорожных путей для «быстрого развёртывания» военных сил. Также предлагается заблаговременно позаботиться о размещении военного оборудования для «укрепления коллективной безопасности».

В то же время в документе подчёркивается и необходимость укрепления подхода в отношении России.

«Учитывая по-прежнему имеющий место риск ослабления трансатлантических связей и солидарности между странами — членами ЕС, их общий стратегический подход к России нуждается в усилении», — подчёркивается в отчёте комитета по иностранным делам Европарламента.

Развёртывание на восток

Латвии, Особое одобрение у комитета вызывает расширенное передовое присутствие НАТО на восточном фланге, а также развёртывание четырёх многонациональных боевых подразделений на территории Эстонии Литвы и Польши. Программа по укреплению альянса в странах Восточной Европы была принята в 2016 году под предлогом ответа на воссоединение Крыма с Россией.

В документе Европарламента также подчёркивается, что после брексита 80% оборонных расходов НАТО будет приходиться на государства, не входящие в состав Евросоюза, а три из четырёх боевых групп в Восточной Европе окажутся под руководством стран вне ЕС.

«Понятно дело, что основная задача — увеличение военных расходов, потому что обосновать изменения в бюджете любой европейской страны, особенно касающиеся военных расходов, очень сложно. Придумывают проблему, чтобы вместо конструктивного диалога с Россией члены ЕС поддержали милитаристское направление на юге и востоке», — рассказал эксперт.

Он добавил, что в действительности настоящей причины для таких трат не существует.

«Позиция, которую занимает Россия, достаточно понятна и прозрачна. Россия соблюдает Договор по открытому небу, согласно которому наш самолёт пролетает над Европой и чётко фиксирует тот факт, что в Европе никто не готовится к нападению. То же самое делают и со стороны Евросоюза. Это единственный правдивый аргумент, который существует», — заключил Алексей Леонков.

Россия не раз выражала беспокойство из-за военного наращивания сил НАТО у своих границ. Так, в апреле президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности России заявил, что НАТО наращивает военный потенциал у территории РФ.

«Ситуация меняется, причём меняется быстро и постоянно. И в пограничной, и в других сферах появляются новые вызовы и задачи. Так, вблизи наших границ наращивается военный потенциал НАТО, предпринимаются попытки затормозить интеграционные процессы с участием России, спровоцировать новые и поджечь старые конфликты на постсоветском пространстве и в соседних с Россией регионах», — сказал Путин.

«Обеспечить возможность переброски войск»

В комитете по иностранным делам Европарламента также предлагается развивать инфраструктуру ЕС по направлению Север — Юг для обеспечения военной мобильности европейских государств.

«Нынешняя инфраструктура в Европе, имеющая главным образом ориентацию на линию Запад — Восток, должна быть дополнена развитием нового направления Север — Юг для удовлетворения требований военной мобильности», — утверждается в отчёте.

В разговоре с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин объяснил, что таким образом ЕС планирует построить на этом направлении железные дороги, которые смогли бы обеспечить мобильность войск НАТО.

«Если использовать военную терминологию, то это означает, что выдвигается требование строительства инфраструктуры, в данном случае рокадных дорог, которые будут проходить параллельно возможной линии фронта. Такая инфраструктура нужна Евросоюзу для того, чтобы обеспечить себе возможность переброски войск», — подчеркнул эксперт.