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Новый премьер Италии принёс присягу
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Новый премьер Италии принёс присягу
RT на русском
52 минуты назад
Комментарии
Фото:
Reuters
Новый премьер-министр
Италии
Джузеппе Конте принёс присягу.
Об этом сообщает ANSA.
Ранее сообщалось, что Конте официально дал согласие возглавить правительство Италии.
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