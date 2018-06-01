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Новый премьер Италии принёс присягу
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Новый премьер Италии принёс присягу 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: Reuters
Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте принёс присягу.
Об этом сообщает ANSA.
Ранее сообщалось, что Конте официально дал согласие возглавить правительство Италии.
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