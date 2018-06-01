В правительстве Армении сформируют комиссию для применения соглашения с ЕС

"Как вы знаете, с 1 июня стартует временное применение соглашения с ЕС. Мы начали формирование межведомственной комиссии в правительстве, которая будет работать с ЕС для применения пунктов соглашения", — сказал Мнацаканян. Он также подчеркнул, что «работы с европейскими партнерами продолжаются, чтобы ратифицировать соглашение в парламентах всех стран — членов ЕС».

Ранее Еврокомиссия заявила, что Брюссель и Ереван с 1 июня будут иметь рамки для регулярного политического диалога. В Еврокомиссии также подчеркнули, что с 1 июня будут применяться и те части соглашения, которые касаются торговли, что позволит ЕС и Армении, например, работать над улучшением регуляторной среды в Армении, тем самым улучшая бизнес-климат и инвестиционные возможности для армянских и европейских компаний.