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В правительстве Армении сформируют комиссию для применения соглашения с ЕС
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В правительстве Армении сформируют комиссию для применения соглашения с ЕС 

ТАСС 1 час назад
ЕРЕВАН, 1 июня. /ТАСС/. Правительство Армении намерено сформировать межведомственную комиссию для применения пунктов всеобъемлющего и расширенного партнерского соглашения с Европейским союзом (ЕС). Об этом в пятницу в парламенте республики заявил журналистам глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.
"Как вы знаете, с 1 июня стартует временное применение соглашения с ЕС. Мы начали формирование межведомственной комиссии в правительстве, которая будет работать с ЕС для применения пунктов соглашения", — сказал Мнацаканян. Он также подчеркнул, что «работы с европейскими партнерами продолжаются, чтобы ратифицировать соглашение в парламентах всех стран — членов ЕС».
Ранее Еврокомиссия заявила, что Брюссель и Ереван с 1 июня будут иметь рамки для регулярного политического диалога. В Еврокомиссии также подчеркнули, что с 1 июня будут применяться и те части соглашения, которые касаются торговли, что позволит ЕС и Армении, например, работать над улучшением регуляторной среды в Армении, тем самым улучшая бизнес-климат и инвестиционные возможности для армянских и европейских компаний.
Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение с ЕС было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Со стороны Армении договор подписал министр иностранных дел Эдвард Налбандян, со стороны ЕС — верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Президент Армении Армен Саркисян подписал закон о ратификации соглашения с ЕС 19 апреля 2018 года.
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