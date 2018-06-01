Ещё
Мигрантам в Боснии поставили ультиматум
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Боснии и Герцеговине заявили, что мигранты не смогут получить гражданство 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Украина обозлилась на Россию из-за плакатов к ЧМ-2018
Мигранты из стран Ближнего Востока и Северной Африки не смогут массово остаться в Боснии и Герцеговине (БиГ) и получить гражданство страны, заявил министр безопасности (МВД) БиГ Драган Мектич.
На пресс-конференции в пятницу в Баня-Луке министр внутренних дел отверг опасения местных сербских политиков во главе с президентом Республики Сербской БиГ Милорадом Додиком о том, что тысячи мигрантов смогут остаться в БиГ и получить гражданство страны, тем самым изменив устоявшуюся демографическую картину в стране в пользу мусульман.
"Такого плана не существует и он не может быть реализован без того, чтобы я знал, одобрил и принял соответствующее решение… Нет никакой возможности, чтобы осуществилось то, о чем говорит Додик, что мигранты через три года получат гражданство и останутся в БиГ", — заявил журналистам глава МВД.
Мектич добавил, что "перекрестился, когда о проблеме мигрантов заговорил даже директор электросетей" и посоветовал гражданам не верить политическим манипуляциям.
Накануне глава МВД сообщил, что с начала года в БиГ вошли 5,1 тысячи нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки на пути в ЕС, при этом в стране сейчас находятся около 1,5 тысячи. По данным Мектича, большинство представляют собой экономические мигранты из Пакистана, затем идут сирийцы и иранские граждане. Лишь 475 мигрантов, согласно информации полиции, подали с начала года формальное заявление на получение убежища в БиГ.
Парламентский комитет БиГ по обороне и безопасности сообщил в апреле, что ожидает наплыва около 50 тысяч мигрантов, которые попытаются пройти через страну в государства ЕС. Парламентарии БиГ тогда же приняли план действий в связи с миграционным кризисом на 2018 год. Он предполагает увеличение числа мест во временных центрах размещения, помощь Вооруженных сил пограничной полиции, привлечение юристов к помощи в работе с документами мигрантов и другие меры. Отмечается, что даже с учетом старых аварийных казарм боснийские власти могут разместить максимально лишь около 1,3 тысячи человек.
Официально "западнобалканский маршрут" мигрантов был закрыт в 2016 году, однако вместо пути Греция — Македония — Сербия — Хорватия они пошли в государства Евросоюза через Албанию, Черногорию и БиГ.
РИА Новости: последние новости
МИД поможет Юлии Скрипаль вернуться в Россию Греческие эксперты призвали Европу перестать видеть в России врага СМИ: немецкая прокуратура подала прошение в суд о выдаче Пучдемона Испании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ проигнорировала Турцию и нанесла удар в Сирии209
Взрыв на детском мероприятии попал на видео24
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая198
У россиян отбирают сберкнижки32
На Крымском мосту произошло первое ЧП173
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
01:38
МиГ-31 улетел в стратосферу
Армия
02:18
Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы
Общество
01:45
Учительница станцевала стриптиз на выпускном
Общество Происшествия
00:33
Горе-грабители устроили шоу из нападения
Происшествия Криминал
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
04:47
Улюкаев заплатил государству
Происшествия
00:41
У россиян отбирают сберкнижки
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение