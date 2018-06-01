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Пучдемона захотели выдать Испании
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СМИ: немецкая прокуратура подала прошение в суд о выдаче Пучдемона Испании 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральная прокуратура федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн вновь подала официальное прошение в высший земельный суд Германии об экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию, сообщил журнал Spiegel.
Согласно прошению, политик также вновь должен быть помещен под стражу, пишет издание.
Пучдемон бежал в Бельгию из Испании в конце октября — после незаконного провозглашения независимости каталонским парламентом. ВС Испании выдвинул против него обвинения в организации восстания и растрате госсредств и выдал европейский ордер на арест. Пучдемон был задержан в Германии 25 марта, однако 5 апреля суд выпустил его под залог и при условии, что он не покинет территорию страны на время рассмотрения запроса об экстрадиции по существу.
Суд германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн сообщил, что не видит оснований для повторного взятия под арест Карлеса Пучдемона, который находится на территории ФРГ под следствием.
Данное решение принято в связи с "отсутствием высокой угрозы побега" со стороны Пучдемона, говорится в сообщении ведомства.
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