Пучдемона захотели выдать Испании

СМИ: немецкая прокуратура подала прошение в суд о выдаче Пучдемона Испании

Согласно прошению, политик также вновь должен быть помещен под стражу, пишет издание.

Пучдемон бежал в Бельгию из Испании в конце октября — после незаконного провозглашения независимости каталонским парламентом. ВС Испании выдвинул против него обвинения в организации восстания и растрате госсредств и выдал европейский ордер на арест. Пучдемон был задержан в Германии 25 марта, однако 5 апреля суд выпустил его под залог и при условии, что он не покинет территорию страны на время рассмотрения запроса об экстрадиции по существу.

Суд германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн сообщил, что не видит оснований для повторного взятия под арест Карлеса Пучдемона, который находится на территории ФРГ под следствием.

Данное решение принято в связи с "отсутствием высокой угрозы побега" со стороны Пучдемона, говорится в сообщении ведомства.