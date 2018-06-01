В Германии ускользнули от прямого ответа по Вышинскому

Дело журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского важно для Берлина с точки зрения свободы СМИ, заявила на брифинге представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
"В настоящий момент я не имею информации о конкретном текущем положении вещей. То, что этот вопрос свободы СМИ и процедуры для нас важен, я с удовольствием могу повторить", — заявила Адебар.
Суд в Херсоне в пятницу рассматривает апелляцию на арест Вышинского. Журналист заявил, что считает незаконным арест и дальнейшее содержание его под стражей.
Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.