Ещё
Джонсон отреагировал на убийство Бабченко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МИД Британии отреагировал на убийство Бабченко 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что потрясен убийством российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, и призвал привлечь виновных к ответственности.
«Я потрясен убийством очередного открыто высказывающегося российского журналиста — Аркадия Бабченко. Мои мысли — с его женой и маленькой дочерью. Мы должны защитить свободу слова; важно также привлечь виновных к ответственности», — написал Джонсон в Twitter.
Ранее российские правозащитники призвали Украину тщательно расследовать убийство журналиста Аркадия Бабченко.
Напомним, журналист был застрелен вечером во вторник, 29 мая.
Украинская полиция назвала первые версии убийства и составила фоторобот предполагаемого убийцы. Также было опубликовано фото тела с места убийства. При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия. Между тем в России также открыто уголовное дело по факту убийства.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала ООН вмешаться в расследование убийства Бабченко.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Сорос объявил о скором начале кампании за второй референдум по Brexit Макрон наградил нелегального мигранта за спасение ребенка Стало известно о планах Юлии Скрипаль завести ребенка
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ураган разносит Москву. Есть пострадавшие71
Задержан помощник Лукашенко146
Обзор зарубежных СМИ: На Украине объяснили бойню в Донбассе
«Убийство Бабченко раскрыто за 10 минут»89
Дикие доходы Михалкова поразили народ531
Видео
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
05:27
Ураган разносит Москву. Есть пострадавшие
Происшествия
00:19
Москвичам посоветовали отложить поездки по городу
Новости Москвы Погода
00:45
Стало известно о площади пожара на складе в Москве
Происшествия Пожары
00:38
Подруга искусала парня после его решения расстаться
Происшествия Общество
Сестра Стриженова устроила скандал на шоу Малахова
Шоу-бизнес
В панике на борту самолета пострадали 11 человек
Происшествия
01:42
Медсестра отметелила пациента в Екатеринбурге
Происшествия Общество
04:37
Аплодисменты в самолете вызвали спор в сети
Интернет Общество
03:54
МЧС выступило с обращением к москвичам
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение