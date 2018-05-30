Джонсон отреагировал на убийство Бабченко

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что потрясен убийством российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, и призвал привлечь виновных к ответственности.
«Я потрясен убийством очередного открыто высказывающегося российского журналиста — Аркадия Бабченко. Мои мысли — с его женой и маленькой дочерью. Мы должны защитить свободу слова; важно также привлечь виновных к ответственности», — написал Джонсон в Twitter.
Ранее российские правозащитники призвали Украину тщательно расследовать убийство журналиста Аркадия Бабченко.
Напомним, журналист был застрелен вечером во вторник, 29 мая.
Украинская полиция назвала первые версии убийства и составила фоторобот предполагаемого убийцы. Также было опубликовано фото тела с места убийства. При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия. Между тем в России также открыто уголовное дело по факту убийства.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала ООН вмешаться в расследование убийства Бабченко.