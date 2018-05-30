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В Европе заинтересовались делом об убийстве Бабченко
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Совет Европы призвал к быстрому расследованию убийства Бабченко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Совет Европы призвал к быстрому расследованию убийства журналиста из России Аркадия Бабченко, сообщил пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген в Twitter.
"На журналистов нападают и их арестовывают с пугающей скоростью на Украине и в России. Убийство Аркадия Бабченко сегодня должно быть быстро и в полной мере расследовано", — заявил Хольтген.
Бабченко был убит накануне вечером. Ему несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке дома, журналист скончался в машине скорой помощи, сообщил член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко. Украинская полиция расследует дело об умышленном убийстве, рассматривается несколько версий, в том числе профессиональная деятельность погибшего. Следственный комитет РФ также завел уголовное дело об убийстве российского гражданина в Киеве.
МИД России потребовал от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию убийства Бабченко. Внешнеполитическое ведомство РФ отмечает, что уровень физического насилия и убийств в отношении работников СМИ на Украине неуклонно растёт. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир и международный Комитет защиты журналистов призвали украинские власти к немедленному расследованию убийства.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что независимых и оппозиционных журналистов на Украине убивают, преступления не расследуются, в них всегда обвиняют Россию, возможно, с убийством Бабченко произойдет то же самое. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что убийство Бабченко в Киеве "похоже на новую кровавую провокацию". Сенатор Франц Клинцевич назвал это убийство провокацией, чтобы довести отношения России с Украиной "до взрыва".
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