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Крупнейший лагерь мигрантов в Париже эвакуируют
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В Париже начали эвакуацию одного из самых больших лагерей мигрантов 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Силы правопорядка начали эвакуацию одного из самых крупных лагерей мигрантов в Париже, сообщило МВД Франции.
Операция началась после 6.00 (7.00 мск) во французской столице.
"Подтверждая заявления министра внутренних дел Франции Жерара Коллона, МВД попросило префекта региона Иль-де-Франс, префекта Парижа и префекта полиции провести этим утром эвакуацию главного парижского лагеря мигрантов в 19-м округе Парижа", — говорится в коммюнике.
Сообщается, что мигранты будут временно размещены в 20 местах временного проживания в Париже и регионе Иль-де-Франс и направлены в приемные и экзаменационные центры для установления их статуса.
В МВД отмечают, что начиная с 2015 года это уже 35-я по счёту эвакуация лагеря мигрантов в Париже.
По данным СМИ, в лагере находятся около 1700 мигрантов.
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