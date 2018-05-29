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Европа отвернулась от Восточной Европы
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Европа отвернулась от Восточной Европы 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters
Еврокомиссия (ЕК) намерена пересмотреть бюджет ЕС на 2021-2027 годы, урезав финансирование странам Восточной Европы не менее чем на 37 миллиардов евро. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на проект бюджета.
Польше по сравнению с периодом 2014-2019 годов могут сократить финансирование на 23 процента — это порядка 19,5 миллиарда евро. Венгрия, Чехия, Эстония и Литва могут недополучить 24 процента от уровня финансирования, предусмотренного предыдущим бюджетом.
Вырученные средства планируется направить в страны Западной и Южной Европы. Так, финансирование Греции может увеличиться на восемь процентов, Италии — на 6,4 процента, Испании — на пять процентов. Также Брюссель намерен дополнительно профинансировать Португалию и Кипр.
Как отмечает газета, по мнению ЕК, после расширения ЕС в 2004 году страны Восточной и Центральной Европы получили слишком большие преференции, поэтому европейские власти решили пересмотреть критерии распределения финансирования между государствами. Как поясняет газета, такая политика направлена на сокращение разрыва между экономиками стран-членов союза.
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