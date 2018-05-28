Пашинян и Ле Дриан подчеркнули важность переговоров о либерализации визового режима с ЕС

"Пашинян и Ле Дриан подчеркнули важность развития сотрудничества между Арменией и ЕС, ратификацию всеобъемлющего и расширенного партнерского соглашения между Арменией и ЕС со стороны парламентов стран Европейского союза. Стороны также подчеркнули важность старта переговоров о либерализации визового режима между Арменией и ЕС", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Собеседники также обсудили другие вопросы двусторонней важности, в том числе карабахскую проблему.

"Премьер-министр высоко оценил роль Франции в переговорном процессе по нагорно-карабахскому конфликту как сопредседателя минской группы ОБСЕ. Пашинян подтвердил готовность Армении продолжить переговорный процесс в конструктивной атмосфере", — информируют из кабмина Армении.