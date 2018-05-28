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Пашинян и Ле Дриан подчеркнули важность переговоров о либерализации визового режима с ЕС
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Пашинян и Ле Дриан подчеркнули важность переговоров о либерализации визового режима с ЕС 

ТАСС 31 минуту назад
ЕРЕВАН, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнули в ходе встречи в понедельник важность начала переговоров о либерализации визового режима между Арменией и Европейским союзом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина республики.
"Пашинян и Ле Дриан подчеркнули важность развития сотрудничества между Арменией и ЕС, ратификацию всеобъемлющего и расширенного партнерского соглашения между Арменией и ЕС со стороны парламентов стран Европейского союза. Стороны также подчеркнули важность старта переговоров о либерализации визового режима между Арменией и ЕС", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Собеседники также обсудили другие вопросы двусторонней важности, в том числе карабахскую проблему.
"Премьер-министр высоко оценил роль Франции в переговорном процессе по нагорно-карабахскому конфликту как сопредседателя минской группы ОБСЕ. Пашинян подтвердил готовность Армении продолжить переговорный процесс в конструктивной атмосфере", — информируют из кабмина Армении.
Ранее руководитель МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном и министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном.
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