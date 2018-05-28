Юлию Скрипаль контролируют отравившие ее люди, уверен разведчик-нелегал

"Мы видим человека, который растерян, который, слава богу, более или менее здоров, с ней, судя по всему, все будет хорошо. Она говорит то, что должна сказать в той ситуации, когда вокруг нее стоят люди и просят отреагировать на все происходящее при помощи заранее подготовленного сообщения, обосновывая это тем, что ей так будет проще. Она игрушка в руках тех людей, которые провели всю эту операцию", — сказал собеседник агентства.

Ранее в видео, записанном для агентства Рейтер , Юлия Скрипаль сказала, что рассчитывает вернуться в Россию . Она также упомянула о помощи, которую ей предлагало посольство в Лондоне, но отметила, что не желает прибегать к его услугам. По словам Безрукова, это заявление — перевод с английского, так как структура языка нерусская и присутствуют переводные обороты.

"Ясно, что для нее это подготовили. Скорее всего, ей объяснили, что это в ее же интересах, чтобы она сделала такое заявление, и она его делает", — сказал разведчик.

Мнение Юлии Скрипаль о том, что произошло, скорее всего, сформировано другими людьми, полагает Безруков.

"У нее нет никакого альтернативного источника информации. Вплоть до того, что можно просто напечатать газеты только для нее. Это на компьютере делается только так. То есть, даже без того, чтобы ее заставлять, ее мнение можно сформировать. Это нетрудно сделать, и она, естественно, будет всегда реагировать на все так, как это мнение сформировано", — сказал эксперт.

Дело Скрипалей, по мнению Безрукова, "абсолютно выгодно" правительству Великобритании , которое, "во-первых, пытается сохранить свое влияние, во-вторых, замазать внутриполитические дыры — падение рейтингов, повернуть Европейский союз против России".