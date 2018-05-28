В МИД Франции рассказали детали договора Армении с Евросоюзом

"Мы обсудили (с Мнацаканяном — ред.) вопросы взаимодействия между Арменией и Евросоюзом. Франция активно вовлечена в эти процессы. Должен сказать, что соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерства с ЕС полностью сопоставимо с другими обязательствами Армении. Вы единственные, кто выстраивает такое партнерство с ЕС", — сказал Ле Дриан.

Белоруссии и Планировалось, что Ереван подпишет с ЕС соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли в ноябре 2013 года на саммите «Восточного партнерства». Однако за два месяца до этого Армения объявила о намерении вступить в Таможенный союз России Казахстана и участвовать в евразийской интеграции. Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу с января 2015 года.