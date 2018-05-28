Ещё
В МИД Франции рассказали детали договора Армении с Евросоюзом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД Франции рассказали детали договора Армении с Евросоюзом 

РИА Новости 1 час назад
ЕРЕВАН, 28 мая — РИА Новости. Соглашение между Арменией и ЕС не противоречит другим международным обязательствам армянской стороны, заявил в понедельник в Ереване министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на совместной с главой армянского МИД Зограбом Мнацаканяном пресс-конференции.
"Мы обсудили (с Мнацаканяном — ред.) вопросы взаимодействия между Арменией и Евросоюзом. Франция активно вовлечена в эти процессы. Должен сказать, что соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерства с ЕС полностью сопоставимо с другими обязательствами Армении. Вы единственные, кто выстраивает такое партнерство с ЕС", — сказал Ле Дриан.
Планировалось, что Ереван подпишет с ЕС соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли в ноябре 2013 года на саммите «Восточного партнерства». Однако за два месяца до этого Армения объявила о намерении вступить в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана и участвовать в евразийской интеграции. Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу с января 2015 года.
Тем не менее Совет ЕС в октябре 2015 года уполномочил Еврокомиссию начать переговоры о новом всеобъемлющем соглашении с Арменией, которое заменит действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Соглашение было подписано в рамках саммита «Восточного партнерства» 24 ноября 2017 года.
РИА Новости: последние новости
Макрон встретится с малийцем, спасшим ребенка от падения из окна в Париже Греческие эксперты призвали Европу перестать видеть в России врага Венгрия призвала НАТО пересмотреть поддержку Украины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К российским туристам обратились с предупреждением46
Киркоров ограблен84
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года80
Цены вырастут вместе с НДС349
Собчак ужаснул «крымский пляж» в Таиланде116
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
08:01
Мэр открыл Московский предпринимательский форум
Новости Москвы Недвижимость
02:24
Светофор рухнул на девушку во время урагана в Якутске
Происшествия
05:02
Индия и Россия пытаются избежать санкций США
Армия Оружие
00:59
Киркоров ограблен
Шоу-бизнес
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:15
Панин устроил провокацию на празднике дочери
Шоу-бизнес
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
01:12
Главе кемеровского МЧС предъявили обвинение
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение