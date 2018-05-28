В ЕС потребовали от Венесуэлы проведения новых президентских выборов

В совете глав МИД стран Евросоюза (ЕС) призвали к проведению на территории Венесуэлы новых выборов президента, которые будут соответствовать международным стандартам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, ЕС в соответствии с установленными процедурами намерен быстро наложить точечные и обратимые ограничительные меры, которые окажут воздействие на властей страны, но не причинят вреда венесуэльскому населению.

"Евросоюз призывает к проведению свежих президентских выборов в соответствии с международно признанными демократическими стандартами и венесуэльским конституционным порядком", — говорится в заявлении.