Макрон наградил мигранта за спасение ребенка

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что малиец Мамуду Гассама, спасший четырёхлетнего ребёнка, получит французское гражданство. Об этом сообщает Franceinfo.
«Это исключительный поступок, героический поступок. Я бы хотел, чтобы мы приняли это уникальное решение для вас», — заявил Макрон.
Кроме того, Гассама получит работу спасателя.
This man did not hesitate a second, risked his life and saved the kid! #truehero #spiderman #paris 👏 pic.twitter.com/u1fvid3i1j— Fred (@FredBC77) 27 мая 2018 г.
Уроженец Мали, не имеющий французских документов, спас ребёнка, когда тот свисал с парапета балкона четвёртого этажа. Гассама залез на четвёртый этаж без страховки и помог спасти мальчика.