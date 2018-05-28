Макрон наградил мигранта за спасение ребенка

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Спасшему ребёнка в Париже малийцу предоставят французское гражданство 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: Thibault Camus AFP
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что малиец Мамуду Гассама, спасший четырёхлетнего ребёнка, получит французское гражданство. Об этом сообщает Franceinfo.
«Это исключительный поступок, героический поступок. Я бы хотел, чтобы мы приняли это уникальное решение для вас», — заявил Макрон.
Кроме того, Гассама получит работу спасателя.
Уроженец Мали, не имеющий французских документов, спас ребёнка, когда тот свисал с парапета балкона четвёртого этажа. Гассама залез на четвёртый этаж без страховки и помог спасти мальчика.
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