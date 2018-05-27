В Германии на демонстрации вышли более 25 тысяч человек

Несколько демонстраций прошли в Берлине в воскресенье, на улицы вышли более 25 тысяч человек, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на полицию.

Как пишет газета, одна из демонстраций была организована правой партией "Альтернатива для Германии " (АдГ). По данным полиции в ней приняли участие более 5 тысяч человек с лозунгом "Будущее для Германии". Они выступали против политики правительства канцлера ФРГ Ангелы Меркель, исламизации Германии и миграции.

Кроме того, в этот день более 20 тысяч человек вышли на демонстрацию против АдГ и нетерпимости. Они вышли на улицы с лозунгом "Остановите ненависть! Остановите АдГ!". Противники партии АдГ собрались в 13 различных точках Берлина. По данным полиции, несколько тысяч человек приняли участие в центральном митинге перед зданием рейхстага.