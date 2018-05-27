Макрон помиловал бывшую проститутку

Макрон помиловал старейшую заключённую Франции

Сообщается, что бывшую проститутку в 1988 году приговорили к пожизненному сроку за убийство одного из своих клиентов. С 1997 года она отбывает наказание в больнице с особо строгим режимом содержания в Ренне.

С обращением о помиловании женщины к президенту обратились её адвокат и ряд депутатов. Макрон сократил срок её заключения до 20 лет. Частичное помилование позволит смягчить условия содержания, отмечает агентство. Так, женщина сможет участвовать в некоторых видах деятельности с другими заключёнными и покидать больницу под надзором.