«Крым всегда был российским»

Люди на Западе не знают, что происходит в Крыму , возвращение которого в состав России было закономерным, сейчас полуостров является территорией мира; Западной Европе уже надо перестать видеть в России врага, считают греческие аналитики, принявшие участие в мероприятии "Россия — держава мирная", посвященном греко-российским отношениям.

Крым всегда был российским

Генерал-лейтенант ВВС Греции в отставке, греческий общественный деятель, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу подчеркнул, что правительство Греции в 2014 году поддержало государственный переворот на Украине , подобный тем, которые были устроены в арабских странах.

"Что касается Крыма — Крым, как мы знаем из истории, всегда был российским. Никогда не входил в процессы, бывшие в Украинской республике. У него была своя линия. Вы знаете хорошо о ситуации в Севастополе, Симферополе. И референдум четко решил, что он является частью Российской Федерации", — сказал Христу.

"Я бываю в Крыму и вижу там свободу, вижу демократию, вижу развитие, вижу людей, которые смеются, растят детей. В последний раз я был там в апреле (на Ялтинском международном экономическом форуме) и прилетел в новый аэропорт. Недавно было закончено строительство Крымского моста, который связал две стороны Керченского пролива", — сказал эксперт.

По его словам, на развитие Крыма выделяются большие средства.

"Очень много денег идет на общественные работы, очень много денег на культуру, очень много денег на развитие демократии", — сказал он.

"Греция скоро станет союзником России"

Христу заявил, что Греция должна менять нынешнюю ситуацию.

"Они (политики) не посещают Крым, а из-за Крыма у нас европейские санкции. Но если говорить откровенно, то санкции коснулись только греческой сельскохозяйственной продукции. Германия обеспечила себя энергоресурсами из России. Идут огромные инвестиции американских и европейских компаний в Россию", — сказал Христу.

Все это, по его словам, идет на фоне заявлений о том, что Россия является угрозой для НАТО . "Но ни одной стране НАТО нет ни малейшей угрозы", — сказал генерал.

По его мнению, надо менять идеологию.

Христу уверен, что уже в краткосрочной перспективе ситуация изменится, и Греция станет союзником России.

"Я верю, что будет стратегический союз между Грецией и Россией", — сказал он.

По его словам, скоро изменится и баланс сил в мире, большую роль будет играть Евроазиатский союз.

Ранее Павлос Христу сообщил РИА Новости , что на Ялтинском международном экономическом форуме предложил способ снять антироссийские санкции — поставлять титан в США и Европу только через Крым.

Европа должна изменить отношение к России

В свою очередь профессор военной академии Сухопутных войск Греции, преподаватель Афинского университета имени Каподистрии Константинос Гривас заявил, что Западная Европа должна изменить отношение к России и прекратить рассматривать ее как врага. Нынешнюю политику Запада он называет катастрофической.

Гривас считает, что в Западной Европе сильно распространена русофобия. С этим связаны и попытки переписать историю и оправдать нападение нацистской Германии на СССР, "оправдать наиболее черные страницы европейской истории" и возрождение нацизма в Европе.

"Нацизм входит в европейскую политику, на политическую сцену не с улицы. Он входит через академическую аудиторию, через академические кабинеты. И это очень опасно", — считает аналитик.

Гривас заявил также, что Россия выступает как мирная сила, предлагает инициативы по сохранению мира, а все ее действия связаны лишь с сохранением национальных интересов и попыткой остановить хаос, который США сеют вокруг нее.