Адвокат Винника надеется на его возвращение в Россию

"Перспективы у нас достаточно неплохие. На сегодняшний день у нас хорошие, прочные позиции, что позволяет нам с оптимизмом смотреть на будущее Александра, и появился шанс на его возвращение в Россию", — заявил он.

По словам адвоката, защита предпринимает массу усилий для того, чтобы Винник не был депортирован в США.

Винник арестован в Греции по запросу США в связи с обвинениями в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Сейчас Винник находится в тюрьме в Салониках . В отношении него суды Греции вынесли решения об экстрадиции в США и об экстрадиции в Россию, окончательное решение должен принять министр юстиции Греции. На судебных заседаниях Винник неоднократно заявлял о желании быть экстрадированным в Россию.