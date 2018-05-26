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Адвокат Винника надеется на его возвращение в Россию
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Адвокат Винника надеется на его возвращение в Россию 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Есть хорошие шансы, что россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, будет экстрадирован в Россию, заявил РИА Новости его адвокат Тимофей Мусатов.
"Перспективы у нас достаточно неплохие. На сегодняшний день у нас хорошие, прочные позиции, что позволяет нам с оптимизмом смотреть на будущее Александра, и появился шанс на его возвращение в Россию", — заявил он.
По словам адвоката, защита предпринимает массу усилий для того, чтобы Винник не был депортирован в США.
Винник арестован в Греции по запросу США в связи с обвинениями в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Сейчас Винник находится в тюрьме в Салониках. В отношении него суды Греции вынесли решения об экстрадиции в США и об экстрадиции в Россию, окончательное решение должен принять министр юстиции Греции. На судебных заседаниях Винник неоднократно заявлял о желании быть экстрадированным в Россию.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что на жизнь Винника готовилось покушение в тюрьме в Греции. После этого знакомый с ситуацией источник сообщил агентству, что правоохранительные органы России возбудили уголовное дело по заявлениям специалиста по информационным технологиям Винника. Однако в пресс-центре МВД России РИА Новости опровергли эту информацию.
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