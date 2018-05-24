Главы европейских МИД обсудят ситуацию вокруг КНДР 

Министры иностранных дел стран ЕС соберутся в понедельник, 28 мая, в Брюсселе для обсуждения ситуации вокруг КНДР, свидетельствует повестка переговоров.
Президент США Дональд Трамп направил в четверг письмо лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, в котором уведомил его, что намеченный на 12 июня в Сингапуре саммит не состоится.
"Совет по иностранным делам начнет обсуждение с рассмотрения текущих актуальных вопросов международной повестки дня. Верховный представитель (Федерика Могерини) и министры могут обсудить итоги Софийского саммита 17 мая, последние события, связанные с Северной Кореей, и положение в Йемене", — говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.
Другим пунктом переговоров указана ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.