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Главы европейских МИД обсудят ситуацию вокруг КНДР
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Главы европейских МИД обсудят ситуацию вокруг КНДР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министры иностранных дел стран ЕС соберутся в понедельник, 28 мая, в Брюсселе для обсуждения ситуации вокруг КНДР, свидетельствует повестка переговоров.
Президент США Дональд Трамп направил в четверг письмо лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, в котором уведомил его, что намеченный на 12 июня в Сингапуре саммит не состоится.
"Совет по иностранным делам начнет обсуждение с рассмотрения текущих актуальных вопросов международной повестки дня. Верховный представитель (Федерика Могерини) и министры могут обсудить итоги Софийского саммита 17 мая, последние события, связанные с Северной Кореей, и положение в Йемене", — говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.
Другим пунктом переговоров указана ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Министры также обсудят выборы в Венесуэле, которые ЕС не признал, и обстановку в секторе Газа после решения США перенести посольство в Иерусалим.
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