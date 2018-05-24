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Норвегия забеспокоилась из-за роста активности ВМФ РФ
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Норвегия забеспокоилась из-за роста активности ВМФ России 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава морского флота Норвегии контр-адмирал Андреас Стенсенес заявил, что Россия стала более активной в международных водах, близких к скандинавской стране.
«Мы обеспокоены ростом активности и растущим военным потенциалом, поскольку это может привести к военному перевесу России над Норвегией», — сказал военачальник в кулуарах конференции Royal United Services Institute в Лондоне, передает Reuters.
Стенсенес подчеркнул, что действия России в 2017 году продемонстрировали «способность наносить удары по важным объектам в Норвегии».
«Произошла очень четкая демонстрация того, что они обладают возможностями для атаки в воздухе, на море и на суше — это не обнадеживает», — отметил он.
При этом Сенсенес признал, что «пока Россия придерживается международных норм». По его словам, между Норвегией и Россией хорошо налажено сотрудничество в береговой охране, поиске и спасении людей, а также в пограничной сфере.
В марте глава норвежской разведки Мортен Хага Лунде заявил, что российские бомбардировщики в 2017 году совершали тактические полеты около арктического города Вардо и его военных объектов, имеющих отношение к разведке.
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