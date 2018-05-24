Норвегия забеспокоилась из-за роста активности ВМФ РФ

Норвегия забеспокоилась из-за роста активности ВМФ России

Глава морского флота Норвегии контр-адмирал Андреас Стенсенес заявил, что Россия стала более активной в международных водах, близких к скандинавской стране.

«Мы обеспокоены ростом активности и растущим военным потенциалом, поскольку это может привести к военному перевесу России над Норвегией», — сказал военачальник в кулуарах конференции Royal United Services Institute в Лондоне, передает Reuters.

Стенсенес подчеркнул, что действия России в 2017 году продемонстрировали «способность наносить удары по важным объектам в Норвегии».

«Произошла очень четкая демонстрация того, что они обладают возможностями для атаки в воздухе, на море и на суше — это не обнадеживает», — отметил он.

При этом Сенсенес признал, что «пока Россия придерживается международных норм». По его словам, между Норвегией и Россией хорошо налажено сотрудничество в береговой охране, поиске и спасении людей, а также в пограничной сфере.

В марте глава норвежской разведки Мортен Хага Лунде заявил, что российские бомбардировщики в 2017 году совершали тактические полеты около арктического города Вардо и его военных объектов, имеющих отношение к разведке.