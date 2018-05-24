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Пранкер Вован рассказал подробности звонка Джонсону
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Пранкер Вован рассказал подробности звонка Джонсону 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) рассказал подробности телефонного разговора с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.
Кузнецов пояснил, что они решили пошутить над Джонсоном, сыграв на «зацикленности британцев по поводу вмешательства России во все дела».
«В самом разговоре Джонсон был дипломатичен, думаю потому, что премьер Армении ему был не знаком, и у него не было чёткого понимания, как себя с ним вести: будет он за Россию или против», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с Борисом Джонсоном от имени армянского премьер-министра Никола Пашиняна.
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