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Жители Ирландии проголосовали за отмену запрета на аборты
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Жители Ирландии проголосовали за отмену запрета на аборты 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Jeenah Moon/REUTERS
Население Ирландии высказалось за отмену конституционного запрета на аборты, следует из предварительных результатов голосования, которые приводит телеканал Sky News.
По сообщению активистки Кей Берли, в данный момент подсчитано 850 тыс. голосов по референдуму, на котором жителям Ирландии предложили высказаться о конституционном законе, запрещающим аборты. 67,53% голосовавших высказались за отмену запрета.
Премьер-министр Лео Варадкар приветствовал результаты референдума.
"Народ выразил свою точку зрения. Результаты потрясающие… То, что мы сейчас видим — это результат тихой революции, которая происходила в Ирландии в последние годы", — цитирует Reuters слова политика.
Также Варадкар заявил, что план нового закона об абортах будет принят до конца текущего года.
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Комментарии1  Ещё 27 источников 
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