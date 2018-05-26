Жители Ирландии проголосовали за отмену запрета на аборты

По сообщению активистки Кей Берли , в данный момент подсчитано 850 тыс. голосов по референдуму, на котором жителям Ирландии предложили высказаться о конституционном законе, запрещающим аборты. 67,53% голосовавших высказались за отмену запрета.

"Народ выразил свою точку зрения. Результаты потрясающие… То, что мы сейчас видим — это результат тихой революции, которая происходила в Ирландии в последние годы", — цитирует Reuters слова политика.

Также Варадкар заявил, что план нового закона об абортах будет принят до конца текущего года.