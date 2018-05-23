Евросоюз достиг наивысшей за 35 лет популярности

Опрос «Европа-барометр», который ежегодно проводится по заказу Европарламента , показал наивысший уровень внутренней поддержки ЕС с 1983 года — более двух третей жителей Евросоюза считают, что их страны выигрывают от членства в блоке.

Еще в 2010 году лишь 53% опрошенных считали, что их страны выигрывают от членства в ЕС, отмечает Deutsche Welle

Как следует из опроса, 48% респондентов считают, что их голос влияет на решения, принимаемые в ЕС. Однако в Германии свой голос считают влиятельным 72% опрошенных, а в Италии — только 30%, что даже меньше, чем в Великобритании , где 35% считают важным свой голос для ЕС.

При этом симпатии к ЕС и вера в важность собственного голоса внутри организации начали расти во второй половине 2016 года — и сплотиться вокруг общих целей жителей Евросоюза заставил именно Brexit, говорится в опросе.

Венгрии, Словакии, Польше и Другой опрос, проведенный фондом имени Бертельсмана и Варшавским институтом публичной политики (ISP) в шести странах ЕС (Германии, Австрии Чехии ), показал, что подавляющее большинство молодежи в возрасте от 15 до 24 лет — убежденные сторонники европейской интеграции. В среднем 77% молодых жителей ЕС считают членство в организации благом.

Ни в одной из этих стран доля скептиков не превышает 30% (Словакия), а в Германии она составляет всего 13%. В то же время только незначительное меньшинство опрошенных (в среднем 17%) полностью удовлетворено состоянием дел в ЕС.

Напомним, в июне 2016 года в Великобритании прошел референдум, где победили сторонники выхода из ЕС. Brexit должен быть оформлен в 2019 году.