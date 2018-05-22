Цукерберг выступил на слушаниях в Европарламенте

Основатель Facebook Марк Цукерберг выступил на слушаниях в Европарламенте . Он извинился перед европейскими пользователями за незаконное использование их личных данных в свете скандала с Cambridge Analytica, а также пообещал соблюдать регламент ЕС о защите персональных данных. Упомянул глава соцсети и "российское вмешательство".

В частности, в своей речи он вновь упомянул "российское вмешательство", а также извинился перед европейскими пользователями за незаконное использование их личных данных в свете скандала с Cambridge Analytica.

"Мы значительно повысили защиту в периоды выборов, в частности, во Франции, Германии, перед лицом российского вмешательства после президентских выборов в США в 2016 году", — сказал он, выступая в Брюсселе в комитете ЕП по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.

Как передает ТАСС, Цукерберг заверил, что "с тех пор было сделано очень многое". В результате этого, по его словам, во время французских выборов в 2017 году администрация соцсети выявила около 30 тысяч вымышленных аккаунтов.