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Отказ от ядерной сделки по Ирану станет катастрофой
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Отказ от ядерной сделки по Ирану станет катастрофой, уверены в Лондоне 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время встречи с главой МИД КНР Ван И заявил, что выход из сделки по Ирану будет катастрофой, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
Встреча министров состоялась в Буэнос-Айресе "на полях" совещания министров иностранных дел государств-членов G20.
"Стороны обменялись мнениями по ядерному вопросу Ирана. Джонсон отметил, что отказ от Совместного всеобъемлющего соглашения будет катастрофой, все стороны должны приложить усилия, чтобы соглашение продолжило жить", — приводит слова Джонсона внешнеполитическое ведомство Китая.
В свою очередь Ван И подтвердил принципиальную позицию Китая в этом вопросе, выразив готовность поддерживать тесный контакт по этой проблеме со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с Великобританией.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.
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