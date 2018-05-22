Отказ от ядерной сделки по Ирану станет катастрофой, уверены в Лондоне

Встреча министров состоялась в Буэнос-Айресе "на полях" совещания министров иностранных дел государств-членов G20.

"Стороны обменялись мнениями по ядерному вопросу Ирана. Джонсон отметил, что отказ от Совместного всеобъемлющего соглашения будет катастрофой, все стороны должны приложить усилия, чтобы соглашение продолжило жить", — приводит слова Джонсона внешнеполитическое ведомство Китая.

В свою очередь Ван И подтвердил принципиальную позицию Китая в этом вопросе, выразив готовность поддерживать тесный контакт по этой проблеме со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с Великобританией.