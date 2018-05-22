Вступление Черногории в НАТО «вдохновило» Балканы, заявил глава Косово

Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил во вторник, что вступление Черногории НАТО стало вдохновляющим стимулом для стран Балканского региона на пути евроатлантической интеграции.

Будве на побережье Адриатического моря во вторник открылся международный форум 2BS (To Be Secure) по трансатлантической безопасности и безопасности в юго-восточной Европе под эгидой правительства Черногории, посольства США и Североатлантического альянса. В мероприятии участвуют представители руководства стран региона, гости из Брюсселя и глава самопровозглашенной республики Косово.

В начале июня 2017 года Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране проходили акции протеста.

"Черногория дала вдохновение целому региону для европейской и евроатлантической интеграции. Мы счастливы, что Черногория является членом НАТО. Членство Черногории и Албании в НАТО приносит стабильность всему региону Западных Балкан", — цитирует Радио и телевидение Черногории (RTCG) Тачи.

Лидер непризнанного ООН государства также поблагодарил официальную Подгорицу за терпение в вопросе разграничения с Косово.

Депутаты парламента самопровозглашенной республики Косово большинством голосов утвердили в марте соглашение от 26 августа 2015 года о признании линии госграницы с Черногорией после двух с половиной лет инцидентов, распылений несогласными депутатами слезоточивого газа в зале заседаний и беспорядков на улицах Приштины.