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Вступление Черногории в НАТО «вдохновило» Балканы
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Вступление Черногории в НАТО «вдохновило» Балканы, заявил глава Косово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил во вторник, что вступление Черногории в НАТО стало вдохновляющим стимулом для стран Балканского региона на пути евроатлантической интеграции.
В Будве на побережье Адриатического моря во вторник открылся международный форум 2BS (To Be Secure) по трансатлантической безопасности и безопасности в юго-восточной Европе под эгидой правительства Черногории, посольства США и Североатлантического альянса. В мероприятии участвуют представители руководства стран региона, гости из Брюсселя и глава самопровозглашенной республики Косово.
В начале июня 2017 года Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране проходили акции протеста.
"Черногория дала вдохновение целому региону для европейской и евроатлантической интеграции. Мы счастливы, что Черногория является членом НАТО. Членство Черногории и Албании в НАТО приносит стабильность всему региону Западных Балкан", — цитирует Радио и телевидение Черногории (RTCG) Тачи.
Лидер непризнанного ООН государства также поблагодарил официальную Подгорицу за терпение в вопросе разграничения с Косово.
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Косово большинством голосов утвердили в марте соглашение от 26 августа 2015 года о признании линии госграницы с Черногорией после двух с половиной лет инцидентов, распылений несогласными депутатами слезоточивого газа в зале заседаний и беспорядков на улицах Приштины.
При этом Черногория вошла в число первых 50 государств, признавших независимость Косово от Сербии, провозглашенную в одностороннем порядке 17 февраля 2008 года албанскими властями в Приштине.
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