Западные Балканы назвали значимыми для НАТО

В НАТО назвали Западные Балканы стратегически значимыми для альянса

Западные Балканы имеют стратегическое значение для НАТО, альянс продолжит поддерживать евроатлантическую интеграцию стран региона, заявил во вторник пресс-секретарь НАТО Пирс Казалет.

Будве ( Черногория ) на побережье Адриатического моря во вторник открылся международный форум 2BS (To Be Secure) по трансатлантической безопасности и безопасности в юго-восточной Европе под эгидой правительства Черногории, посольства США и Североатлантического альянса. В мероприятии участвуют представители руководства стран региона и гости из Брюсселя

"Западные Балканы имеют стратегическое значение для НАТО, стабильность и безопасность в данном регионе положительно влияют на стабильность и безопасность в Европе… Мы сохраним наше присутствие, фокус и вовлеченность на Западных Балканах через ежедневную деятельность миссии KFOR и усилия представительств в Сараево и Скопье и военной канцелярии для связи в Белграде, а также через поддержку евроатлантических устремлений стран региона", — цитирует Радио и телевидение Черногории (RTCG) Казалета.

"Будущее региона мы видим в евроатлантическом сотрудничестве и вступлении для тех, кто этого хочет. Это пойдет на пользу их гражданам и государствам и всей евроатлантической семье", — приводит телеканал слова пресс-секретаря НАТО.

Он добавил, что от саммита Североатлантического альянса в Брюсселе в июле ожидает возможностей "усиления взаимодействия и в других сферах, включая военную мобильность и борьбу с терроризмом".

В начале июня 2017 года Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране проходили акции протеста.