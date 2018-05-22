ЕС поддерживает реформы в Узбекистане 

Ташкент, 22 мая /Синьхуа/ — ЕС готов поддерживать реформы, проводимые в Узбекистане по инициативе президента Шавката Мирзиеева. Об этом заявил в понедельник руководитель рабочей группы Совета Европейского Союза по странам Восточной Европы и Центральной Азии Ютто Эдтхофер на встрече в парламенте Узбекистана, сообщило информагентство УзА.
В рамках соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС образованы комитет парламентского сотрудничества и шесть организаций-партнеров, включающих в себя малые комитеты.
В настоящее время в Узбекистане действуют более тысячи предприятий с участием капитала стран ЕС. При техническом содействии Комиссии ЕС реализуются 35 проектов по развитию бизнеса и туризма, транспортной логистике, управлению границами, борьбе с незаконным оборотом наркотиков, безопасности и в других сферах. —0—