В Солсбери очистили ТЦ, связанный с «делом Скрипалей»

"Работы по очистке в Maltings, Солсбери, завершены. Они были проведены в рамках операций по удалению любого потенциального остаточного загрязнения после атаки 4 марта 2018 года. Место посетили команды специалистов. Все предметы, которые могли быть загрязнены, удалены и будут уничтожены безопасным способом", — говорится в заявлении.

Контроль над ранее закрытыми для очистки площадями торгового центра возвращен совету графства Уилтшир. Власти графства примут решение о том, когда их возможно будет открыть для публики.

Завершающая стадия работ по очистке мест в городе, где были найдены следы отравляющего вещества, началась 17 апреля. Тогда же была открыта зона на кладбище (где похоронены жена и сын Скрипаля), она стала первой открытой после расследования. Следствие установило, что она не была загрязнена. Часть территории торгового центра Maltings стала второй открытой после ЧП зоной в городе.

Полиция завершила работу почти на всех участках в городе Солсбери, где могли быть обнаружены улики. Следователи и эксперты продолжают работу только в доме Скрипаля.