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В Солсбери очистили ТЦ, связанный с «делом Скрипалей»
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В Солсбери очистили ТЦ, связанный с «делом Скрипалей» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Работы по очистке на территории торгового центра Maltings, где были найдены следы отравляющего вещества после ЧП с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, завершены, говорится в полученном РИА Новости заявлении министерства по окружающей среде Великобритании.
"Работы по очистке в Maltings, Солсбери, завершены. Они были проведены в рамках операций по удалению любого потенциального остаточного загрязнения после атаки 4 марта 2018 года. Место посетили команды специалистов. Все предметы, которые могли быть загрязнены, удалены и будут уничтожены безопасным способом", — говорится в заявлении.
Контроль над ранее закрытыми для очистки площадями торгового центра возвращен совету графства Уилтшир. Власти графства примут решение о том, когда их возможно будет открыть для публики.
Завершающая стадия работ по очистке мест в городе, где были найдены следы отравляющего вещества, началась 17 апреля. Тогда же была открыта зона на кладбище (где похоронены жена и сын Скрипаля), она стала первой открытой после расследования. Следствие установило, что она не была загрязнена. Часть территории торгового центра Maltings стала второй открытой после ЧП зоной в городе.
Полиция завершила работу почти на всех участках в городе Солсбери, где могли быть обнаружены улики. Следователи и эксперты продолжают работу только в доме Скрипаля.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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