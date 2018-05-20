«Мы подвергаем Германию опасности»

Антироссийские санкции вредят немецким предприятиям, а также производственным объединениям всей Европы, поэтому их нужно отметить, заявила сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге ФРГ Сара Вагенкнехт. Она отметила, что Германия подвергается опасности, когда участвует в противоречащих нормам международного права войнах за нефть и газ.

Сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге ФРГ Сара Вагенкнехт в интервью Neue Osnabruecker Zeitung высказалась за улучшение отношений с Россией , указав, что сближение с Москвой поможет добиться безопасности и разоружения и отвечает интересам Европы.

По словам политика, антироссийские санкции вредят немецким предприятиям, а также производственным объединениям всей Европы, поэтому их нужно отметить. Она также призвала положить конец «ледниковому периоду в отношениях с Москвой», — передает НСН.

«Мы подвергаем Германию опасности, когда участвуем в противоречащих нормам международного права войнах за нефть и газ», — заявила представитель Левой партии.

При этом Вагенкнехт подчеркнула, что немецкая сторона по-прежнему не одобряет и не одобрит в будущем вхождение Крыма в состав России, а также военную операцию российских Вооруженных сил на территории Сирии . Вместе с тем она признала, что действия России имели под собой основания, передает ФАН.

«Но если критика звучит из уст тех, кто сам ведет нарушающие международное право войны, то это звучит очень лицемерно», — сказала Вагенкнехт.

Она напомнила, что американская сторона потратила $5 млрд на свержение власти на Украине , которая в настоящее время стремится вступить в НАТО

При этом Вашингтон принуждает союзников по НАТО повышать расходы на оборону, заявляя о «российской угрозе» — в то время как деньги идут на сомнительные с точки зрения международного права военные операции за рубежом.

«Все знали, что Россия не будет дожидаться, когда военная база в Крыму окажется на территории НАТО», — пояснила Вагенкнехт.

В конце марта лидер черногорской оппозиции Милан Кнежевич рассказал о том, будет ли оппозиция и дальше добиваться снятия антироссийских санкций и признания Крыма частью России.

«Санкции, введенные против России, противоречат интересам большинства черногорских граждан. Они наносят нашей стране значительный экономический ущерб. Демократический фронт, который, мы надеемся, будет иметь доминирующее большинство в новом правительстве, отменит решение о санкциях против РФ и поддержит территориальную целостность не только России, но и Сербии (ДФ планирует отменить акт о признании независимости Косово со стороны Подгорицы от 2008 года)», — сказал политик.

«Мы должны добиться перемирия на Украине. Я считаю идею российского президента о голубых касках правильной. Если это удастся, то мы начнем пошагово снимать санкции», — заявил Габриэль во время делового завтрака, организованного немецкими бизнесменами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава германского МИД уже говорил о поэтапной отмене санкций против Москвы в начале января текущего года. Главным условием он тогда называл длительное перемирие в Донбассе.

Идею об одномоментной отмене всех санкций против России только в случае стопроцентного выполнения минских договоренностей он назвал «оторванной от реальности». Кроме того, он подчеркнул, что отменять санкции поэтапно целесообразно, потому что они вводились также поэтапно.

Тогда же Габриэль поддержал идею российской стороны о введении миротворческой миссии ООН в зону конфликта, пусть даже расходятся взгляды разных стран на то, каким образом это должно быть осуществлено. В своей речи Габриэль несколько раз упоминал о пагубном воздействии антироссийских санкций на экономику Германии.

Так, в конце января этого года прошла встреча лидеров восточных земель ФРГ, после которой главы восточногерманских федеральных земель высказались за отмену санкций, введенных против России. В частности, премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила журналистам, что они «совершенно четко за отмену санкций».

Глава немецкого региона назвала антироссийские санкции неэффективными, а также отметила, что они негативно сказались на работе многих предприятий сельскохозяйственной и пищевой промышленности, находящиеся в восточногерманских землях.

Из опубликованного в середине декабря прошлого года докладе Кильского института мировой экономики следует, что Германия действительно понесла убытки из-за антироссийских санкций несоизмеримо больше по сравнению с другими странами ЕС. В частности, на Германию приходится 41% от общего снижения объемов торговли в Евросоюзе.