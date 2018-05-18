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Лавров оценил перспективы сотрудничества с Италией
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Лавров оценил перспективы сотрудничества России и Италии 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Москва уверена в том, что нынешняя турбулентность в мире не повлияет на перспективы сотрудничества РФ и Италии, заявил и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу "Russian Business Guide — Italian-Russian Chamber of Commerce".
По словам Лаврова, "раскрученная Вашингтоном и Брюсселем санкционная спираль негативно влияет на российско-итальянское взаимодействие", так как Италия следует в общем русле европейской и трансатлантической солидарности в отношении Москвы. Однако, выразил уверенность дипломат, это не повлияет на развитие сотрудничества России и Италии.
"Сегодня, ввиду нового витка давления на Россию, наши отношения подвергаются дополнительным испытаниям. Вместе с тем уверены, что, исходя из объективной заинтересованности бизнес-сообществ двух стран в упрочении практической кооперации, нынешняя турбулентность в мире не повлияет на перспективы российско-итальянского сотрудничества", — сказал Лавров.
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