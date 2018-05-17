Отношения России и Германии станут прагматичнее, считает эксперт

Смена политической элиты в Германии может способствовать развитию более прагматичных российско-германских отношений, сказала заместитель руководителя Департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Наталия Супян.

"Приходит новая генерация политиков. Мы видим, что Хайко Маас, хотя и представляет левое крыло социал-демократов, в отличие от Зигмара Габриеля и Штайнмайера, уже не "внук Вилли Брандта" и избрал пока тактику ужесточения отношения к Москве. Или новый уполномоченный федерального правительства по отношениям с Россией Дирк Визе. Тоже представитель социал-демократов. Но он не имеет никакого представления о России", — отметила эксперт на заседании "круглого стола" на тему: "Россия и Германия: актуальные вопросы международной повестки на фоне двусторонних проблем".

Происходит формализация политики, считает Супян, но у этого процесса есть положительная сторона. "По мере охлаждения отношений, по мере снижения доверия и по мере смены генераций в политике, возможно, в российско-германских будет больше прагматизма и меньше сантиментов, меньше личных привязанностей, увлечений Достоевским и так далее, а будет решение тех вопросов, которые нужно решать", — сказала эксперт.