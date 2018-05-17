В ЕС готовы обсуждать с США реформу ВТО 

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в четверг предложил США вступить в переговоры с Евросоюзом по вопросу реформирования Всемирной торговой организации (ВТО).
"Мы готовы вместе с США, в случае если они к этому сами готовы, обсуждать реформирование ВТО", — сказал Юнкер на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Западные Балканы в Софии. Трансляцию вела видеослужба Еврокомиссии.
Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что США поддерживают реформу международных организаций, включая ВТО, "которая несправедливо поступала в отношении Америки".