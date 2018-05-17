Ещё
В ЕС готовы обсуждать с США реформу ВТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЕС готовы обсуждать с США реформу ВТО 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: АР
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в четверг предложил США вступить в переговоры с Евросоюзом по вопросу реформирования Всемирной торговой организации (ВТО).
"Мы готовы вместе с США, в случае если они к этому сами готовы, обсуждать реформирование ВТО", — сказал Юнкер на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Западные Балканы в Софии. Трансляцию вела видеослужба Еврокомиссии.
Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что США поддерживают реформу международных организаций, включая ВТО, "которая несправедливо поступала в отношении Америки".
РИА Новости: последние новости
Отношения России и Германии станут прагматичнее, считает эксперт Европа должна быть благодарна Трампу за избавление от иллюзий, заявил Туск Евросоюз договорился с Балканами усилить борьбу с терроризмом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Призвавший взорвать Крымский мост написал новую статью89
Путин потребовал вывести силы других стран из Сирии308
Трамп решил судьбу Ким Чен Ына132
Производители техники готовятся покинуть Россию1120
Военные рассказали о применении «Солнцепека» в Сирии68
Видео
01:03
Призвавший взорвать Крымский мост написал новую статью
В мире США
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:43
Названы самые дешевые курорты этого лета
Личный счет
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение