ЕС договорился с Балканами усилить борьбу с терроризмом

Евросоюз договорился с Балканами усилить борьбу с терроризмом

Страны ЕС и Западных Балкан договорились усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом и противодействии возвращению боевиков, а также в сфере контроля за миграционными потоками, говорится в итоговом заявлении саммита в Софии

"ЕС и партнеры в регионе Западных Балкан разделяют многие проблемы безопасности, которые требуют скоординированных индивидуальных и коллективных действий. Наше сотрудничество в пресечении нелегальных миграционных потоков продемонстрировало свою ценность и будет развиваться дальше", — говорится в распространенном в четверг заявлении.

"Противодействие терроризму и экстремизму, включая финансирование, радикализацию и возвращение иностранных боевиков-террористов, требует от нас более активного сотрудничества", — отмечается в документе.

В заявлении также подтверждается со стороны ЕС "безоговорочная поддержка" европейской перспективы для государств Западных Балкан.

Еврокомиссия в феврале обнародовала новую стратегию по расширению ЕС в отношении стран Западных Балкан. В документах, представленных исполнительной коллегией ЕС, говорится, что "для Сербии и Черногории, которые ведут переговоры о вступлении, (в стратегии) отмечены шаги, необходимые для завершения процесса вступления в 2025 году".