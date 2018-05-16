Трамп избавил Европу от иллюзий

Глава Евросовета Дональд Туск в твиттере заявил, что последние решения президента США Дональда Трампа помогли Евросоюзу избавиться от всех иллюзий.
"ЕС должен быть благодарен Трампу. Благодаря ему мы избавились от всех иллюзий. Теперь мы понимаем, что если нам нужна помощь, мы ее можем получить только от самих себя", — написал Туск.
Он также добавил, что "глядя на последние решения Трампа, кто-то даже мог подумать, что с такими друзьями, уже не нужны враги".
Looking at latest decisions of @realDonaldTrump someone could even think: with friends like that who needs enemies. But frankly, EU should be grateful. Thanks to him we got rid of all illusions. We realise that if you need a helping hand, you will find one at the end of your arm. — Donald Tusk (@eucopresident) May 16, 2018
Ранее США объявили об открытии посольства в Иерусалиме. Это решение вызвало столкновения между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа, во время которых погибли 59 человек.