Трамп избавил Европу от иллюзий

Looking at latest decisions of @realDonaldTrump someone could even think: with friends like that who needs enemies. But frankly, EU should be grateful. Thanks to him we got rid of all illusions. We realise that if you need a helping hand, you will find one at the end of your arm. — Donald Tusk (@eucopresident) May 16, 2018

Он также добавил, что "глядя на последние решения Трампа, кто-то даже мог подумать, что с такими друзьями, уже не нужны враги".