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Трамп избавил Европу от иллюзий
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Туск: благодаря Трампу ЕС избавился от всех иллюзий 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Глава Евросовета Дональд Туск в твиттере заявил, что последние решения президента США Дональда Трампа помогли Евросоюзу избавиться от всех иллюзий.
"ЕС должен быть благодарен Трампу. Благодаря ему мы избавились от всех иллюзий. Теперь мы понимаем, что если нам нужна помощь, мы ее можем получить только от самих себя", — написал Туск.
Он также добавил, что "глядя на последние решения Трампа, кто-то даже мог подумать, что с такими друзьями, уже не нужны враги".
Ранее США объявили об открытии посольства в Иерусалиме. Это решение вызвало столкновения между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа, во время которых погибли 59 человек.
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Комментарии4  Ещё 6 источников 
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