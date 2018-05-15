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Британия осудила открытие Крымского моста
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МИД Британии осудил открытие Крымского моста 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр по делам Европы МИД Британии Алан Данкан осудил открытие Крымского моста.
"Министр по делам Европы сэр Алан Данкан осудил открытие моста из России в Крым и подчеркнул обеспокоенность Великобритании ситуацией с правами человека в Крыму", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении МИД Великобритании, называющего Крымский мост Керченским.
Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика. Инфоцентр "Крымский мост" 14 мая сообщил, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая.
"Крым является частью Украины, и его аннексия Россией является нарушением международного законодательства. Открытие моста представляет собой еще одно нарушение суверенитета Украины и еще один пример безрассудного поведения России. Мы продолжаем работать с нашими партнерами в противостоянии аннексии, в том числе сохраняя пакет жестких санкций", — отмечается в заявлении самого министра.
"Великобритания также по-прежнему глубоко обеспокоена ситуацией с правами человека в Крыму, где мы видим систематическое преследование меньшинств и тех, кто высказывает свое несогласие с незаконной аннексией Россией территории. Мы вновь призываем Россию отпустить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в Крыму и в России, и обеспечить беспрепятственный доступ на полуостров международных мониторинговых групп по правам человека", — отмечается в заявлении Данкана.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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