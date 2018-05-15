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В ООН обвинили Польшу в нарушении прав человека
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В ООН обвинили Польшу в нарушении прав человека из-за дела Матеуша Пискорского 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Эксперты рабочей группы ООН по произвольным задержаниям заявили, что Польша нарушила права человека при незаконном аресте и содержании в СИЗО экс-депутата сейма, лидера партии «Перемена» Матеуша Пискорского.
Документ с соответствующими выводами специалистов оказался в распоряжении RT.
Отмечается, что Варшава, обвиняющая Пискорского в работе на Россию и Китай, грубо нарушила Всеобщую декларацию прав человека и международный пакт о гражданских и политических правах.
«Лишение свободы Матеуша Пискорского противоречит статьям… Всеобщей декларации прав человека 1948 года и статьям… Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года», — указывается в документе ООН, датированном 30 апреля 2018 года.
Уточняется, что после задержания польские власти посчитали уровень вероятности вины Пискорского и его попытку бегства высокими, поэтому было отдано распоряжение поместить его в СИЗО до проведения суда.
Однако до судебного разбирательства за последние два года дело так и не дошло. Защита обвиняемого утверждает, что причиной этого является тот факт, что никаких серьёзных доказательств вины Пискорского собрать так и не удалось.
«Приняв во внимание все обстоятельства дела, надлежащей мерой правовой защиты (компенсацией за нарушение международных конвенций. — RT) было бы немедленное освобождение господина Пискорского и предоставление ему права на компенсацию, которое можно отстаивать в судебном порядке, в соответствии с международным правом», — отметили эксперты ООН.
18 мая 2017 года Пискорский был избит в тюрьме сотрудником польской госбезопасности.
RT на русском: последние новости
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