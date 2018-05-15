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Москалькова прокомментировала нападение в Париже
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Москалькова прокомментировала нападение в Париже 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Thomas SAMSON
У террориста нет национальности, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря о Хамзате Азимове, который в Париже напал на прохожих с ножом.
"Я поддерживаю общий подход, что у террориста нет национальности. И подчеркивать национальность террориста — это покушаться на эмоциональное достоинство народа. Поэтому абсолютно согласна здесь с Рамзаном Ахматовичем (Кадыровым), его протест направлен на защиту нравственных интересов народа в целом", — заявила Москалькова во вторник в ходе заседания комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
В субботу вечером недалеко от Парижской оперы мужчина с ножом напал на прохожих. В результате нападения один человек получил смертельные ранения. Еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника, которым оказался 20-летний Хамзат Азимов. Он родился в Чечне, а в 2010 году получил французское гражданство.
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