Посольство РФ прокомментировало информацию о Скрипале

Посольство России прокомментировало информацию о Скрипале в западных СМИ

Эстонии. Ранее в западных СМИ была опубликована информация о том, что Скрипаль сотрудничал с разведслужбами Чехии

"Обмен опытом" бывшего сотрудника ГРУ с чешскими и эстонскими коллегами, как и его регулярное общение с куратором из МИ-6, действительно в глазах обывателя могут выглядеть как более-менее правдоподобное объяснение причин "российского возмездия для предателя". Но возникает вопрос: почему эти сведения исходят не от официальных британских представителей, … и появляются не в первые дни после отравления, а спустя два месяца? И, как обычно, речь идет о деятельности спецслужб, то есть, такой информации, проверить которую широкая публика не может", — сказал пресс-секретарь.

По его словам, упоминание в публикациях Чехии и Эстонии является продолжением политики по привлечению максимального числа международных партнеров Великобритании и США к делу Солсбери.

"Не думаем, что эта попытка будет успешной: после коллективной высылки российских дипломатов, которая, как выяснилось, не имела под собой никаких оснований, вряд ли даже союзники по блоку будут принимать британские утверждения на веру", — сказал представитель посольства.

"Вполне очевидно, что в отсутствие каких-либо доказательств причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль спецслужбы Великобритании используют все возможности для нахождения "мотива", по которому якобы действовала Москва . Ведь за неимением конкретных фактов причастности России "мотив" остается единственной для британцев возможностью увязать произошедшее в Солсбери с так называемым российским следом, а звучавшие прежде рассуждения из серии "в России есть закон, разрешающий убивать предателей" полностью рассыпались", — добавил он.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.