ЕС выстроит защиту от вторичных санкций США

Вместе с выходом из СВПД Вашингтон восстанавливает все санкции против Ирана, в том числе и вторичные (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в рамках соглашения. Один из главных вопросов заключается в том, будут ли союзники США выполнять данные санкции.

"Мы должны будем рассмотреть, как иметь дело с негативным эффектом первичных или вторичных санкций, которые могут быть восстановлены США и которые могут затронуть европейские фирмы. Мы будем работать над вариантами для защиты экономических операторов ЕС от возможных экстерриториальных эффектов вводимых США санкций", — сказал О'Салливан, выступая в экспертном центре Atlantic Council в Вашингтоне.

Дипломат пояснил, что ЕС "ведет дискуссии с администрацией" США, чтобы понять, как именно США намерены вводить санкции и с чем Европа имеет дело.

"Мы будем обсуждать в Брюсселе на этой неделе, как мы можем ответить на это. Речь идет не только о возможности европейских компаний вести бизнес с Ираном. Там есть и другие — Китай, Индия, Россия", — пояснил О'Салливан.

По словам посла, Европа рассчитывает, что "международное сообщество сохранит сделку даже без США". "ЕС будет соблюдать свои обязательства по СВПД до тех пор, пока Иран будет делать то же самое", — подчеркнул европейский дипломат.

"Это сложный момент. Я надеюсь, что мы сможем найти решение. Но впереди нас ждут довольно сложные дискуссии", — добавил О'Салливан.