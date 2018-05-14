Лондон нарушает несколько базовых прав Скрипалей

Посольство России: Лондон нарушает сразу несколько базовых прав Скрипалей

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.

"Очевидно, что Великобритания, кроме права России на общение со своими гражданами согласно статье 36 двусторонней Консульской конвенции, грубым образом продолжает нарушать права Сергея и Юлии Скрипалей, которые, не исключено, насильственно удерживаются на ее территории. В частности, действия британских властей вызывают серьезные вопросы с точки зрения соблюдения их следующих прав, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека 1948 года и Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года", — отметил представитель посольства.

Среди нарушаемых прав, отметил он — право на свободу, право на частную и семейную жизнь, право на свободу передвижения.

"Как всем известно, Сергей и Юлия Скрипали уже более двух месяцев находятся вне поля зрения общественности, в неизвестном месте, лишены возможности общаться и переписываться с родственниками, друзьями, журналистами и официальными представителями России, не могут свободно передвигаться", — сказал представитель дипмиссии.

"Кроме того, непривычно пассивное поведение СМИ при освещении дела об отравлении Скрипалей заставляет подозревать нарушения прав журналистов и их читателей вопреки статье 10 ЕКПЧ", — добавил он.

"В очередной раз призываем британские власти соблюдать имеющиеся у них в рамках международного права и национального законодательства обязательства в области защиты прав человека, о необходимости беспрекословного следования которым так любят заявлять в Лондоне применительно к другим государствам", — сказал представитель посольства.

На вопрос о том, планирует ли Россия в контексте инцидента в Солсбери задействовать международно-правовые механизмы для привлечения Великобритании к ответственности за нарушения прав Скрипалей, он ответил, что, "как представляется, о конкретных шагах, которые могла бы предпринять Россия, говорить пока преждевременно".