Ещё
Племяннице Скрипаля вновь отказали в выдаче визы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство Британии снова отказало в визе племяннице Скрипаля 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Посольство Великобритании в Москве снова отказало в получении визы Виктории Скрипаль, родственнице Сергея и Юлии Скрипаль, пострадавших от отравления в Солсбери.
«Ваше заявление на визу в Соединенное Королевство было отклонено, поскольку не соответствует требованиям иммиграционного посещения», — говорится в документе, направленном Виктории Скрипаль, передает «Интерфакс».
Одной из причин отказа в посольстве назвали «значительные несоответствия между последним и предыдущим запросами на визу, а также несоответствия между разделами последнего».
В начале апреля российское посольство в Лондоне направило ноту в дипломатическое представительство Великобритании в Москве с просьбой выдать визу Виктории Скрипаль.
Ранее Виктория Скрипаль предположила, что они могли отравиться морепродуктами, а также говорила, что хочет забрать двоюродную сестру из Британии в Россию.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Минкульт Франции признал Севастополь частью России Европа не справляется со своими фашистами Суд Милана реабилитировал Берлускони
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии начали задерживать россиян121
Дедлайн Медведева, бойкот ЧМ-2018 и другие события дня31
Кобзон отказался открывать Крымский мост442
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH37049
Украинские боевые дельфины не подчинились россиянам51
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
04:30
Перенос посольства США в Иерусалим привел к убийствам
В мире
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение