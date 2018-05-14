Договор по Brexit нужно согласовать к октябрю

Договор по Brexit нужно полностью согласовать к октябрю, заявили в ЕС

Оставшиеся вопросы на переговорах с Британией по выходу из Евросоюза должны быть урегулированы к октябрю, чтобы осталось время на ратификацию договора о "разводе", заявил в понедельник главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье.

Британия должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года.

"На данный момент прогресса мало, но я сказал мало, а не очень мало, работа продолжается. Оставшиеся 25% вопросов по договору нужно урегулировать примерно к октябрю-ноябрю, учитывая, что необходимо оставить время на ратификационные процедуры", — сказал Барнье, выступая на конференции в Брюсселе.

По его словам, одним из ключевых вопросов по-прежнему остается граница Ирландии и Северной Ирландии, который может остаться нерешенным.

ЕС выступает против варианта создания полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit. Ранее предполагалось, что если в ходе предварительных переговоров по этому вопросу не будет найдено конкретных решений, то будет создана общая зона регулирования, включающая ЕС и Северную Ирландию, и этот регион останется на таможенной территории ЕС до выработки в будущем иных вариантов решения. Британия такой сценарий отклонила.