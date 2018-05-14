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Договор по Brexit нужно согласовать к октябрю
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Договор по Brexit нужно полностью согласовать к октябрю, заявили в ЕС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / John Thys
Оставшиеся вопросы на переговорах с Британией по выходу из Евросоюза должны быть урегулированы к октябрю, чтобы осталось время на ратификацию договора о "разводе", заявил в понедельник главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье.
Британия должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года.
"На данный момент прогресса мало, но я сказал мало, а не очень мало, работа продолжается. Оставшиеся 25% вопросов по договору нужно урегулировать примерно к октябрю-ноябрю, учитывая, что необходимо оставить время на ратификационные процедуры", — сказал Барнье, выступая на конференции в Брюсселе.
По его словам, одним из ключевых вопросов по-прежнему остается граница Ирландии и Северной Ирландии, который может остаться нерешенным.
ЕС выступает против варианта создания полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit. Ранее предполагалось, что если в ходе предварительных переговоров по этому вопросу не будет найдено конкретных решений, то будет создана общая зона регулирования, включающая ЕС и Северную Ирландию, и этот регион останется на таможенной территории ЕС до выработки в будущем иных вариантов решения. Британия такой сценарий отклонила.
Лондон и Евросоюз с лета прошлого года ведут переговоры об условиях "развода". На прошлой неделе представитель ЕК подтвердил РИА Новости, что представители ЕС и Британии согласовали на переговорах по Brexit структуру последующих дискуссий, предварительно выделив четыре блока тем.
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