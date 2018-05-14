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Могерини надеется на сохранение сделки с Ираном
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Могерини выразила надежду на сохранение ядерной сделки с Ираном 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выразила в понедельник надежду, что иранскую ядерную сделку удастся спасти.
Во вторник, 15 мая, в Брюсселе пройдут переговоры с участием ЕС, "евротройки" и Ирана по будущему ядерного соглашения, из которого вышли США.
"Мы спасем соглашение вместе", — заявила Могерини, выступая на конференции в Брюсселе, напомнив также о работе со стороны РФ и Китая.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана.
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