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Могерини обратилась к израильтянам и палестинцам
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Могерини призвала израильтян и палестинцев не допустить новых жертв 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини в связи с растущим числом погибших при столкновениях в секторе Газа в ходе протестов из-за переноса американского посольства в Иерусалим призвала израильтян и палестинцев проявлять сдержанность, чтобы не допустить новых жертв.
По данным РИА Новости, число погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа палестинцев в понедельник возросло до 41. Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое до сегодняшнего дня было расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим состоялся 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.
"Мы надеемся, что все (стороны — ред.) будут действовать с максимальной сдержанностью с тем, чтобы избежать новых человеческих жертв. Израиль должен уважать право на мирный протест и принцип соразмерности при применении силы. ХАМАС и те, кто руководит демонстрациями в Газе, должны обеспечить, чтобы они оставались строго ненасильственными и не использовали их в других целях", — говорится в заявлении Могерини, распространенном в Брюсселе.
По словам главы дипломатии ЕС, "любая дальнейшая эскалация и без того крайне напряженной и сложной ситуации вновь причинит невыразимые страдания обоим народам и сделает перспективу мира и безопасности еще более отдаленной".
"В этот момент требуются мудрость и мужество для того, чтобы вернуться к переговорам о политическом урегулировании в интересах как израильского, так и палестинского народов и всего региона. Только урегулирование на основе создания двух государств позволит обеим сторонам действительно реализовать свои чаяния, положить конец конфликту и достичь справедливого и прочного мира, которого израильтяне и палестинцы давно хотят", — говорится в заявлении Могерини.
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