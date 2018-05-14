Премьер Венгрии поведал, на что бы обиделись их предки

Премьер Венгрии назвал право не принимать беженцев признаком суверенитета страны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна рассматривает своё право принимать или не принимать мигрантов как показатель суверенитета государства.

Об этом сообщает РИА Новости.

Данное заявление он озвучил после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

«Для нас это не тактический вопрос, а только наиважнейший. Национальная суверенность — принятие решения, кто может находиться на территории суверенной страны», — указал он.

Вместе с этим Орбан добавил, что было бы странным, если бы кто-либо другой решал вопрос о том, кто имеет право находиться на территории Венгрии, а кто нет.

«Наши предки очень обиделись бы, если бы узнали, что не венгры, а кто-то другой решал эти вопросы, кто может находиться на территории Венгрии», — добавил он.

Моравецкий выразил поддержку главе Венгрии в данном вопросе.

Ранее Орбан назвал беженцев, являющихся экономическими мигрантами, «мусульманскими захватчиками», отметив, что страна не намерена в будущем их принимать.