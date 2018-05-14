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Минкульт Франции «признал» Севастополь российским
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Минкульт Франции «признал» Севастополь российским 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство культуры Франции на своем официальном сайте назвало Севастополь российским городом.
Ведомство подготовило карту, на которой указаны участники международной акции "Ночь музеев — 2018", с описанием музеев и адресами.
Среди участников оказался Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого. В справке указывается, что он находится по адресу: "Проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация".
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. Украина и страны Запада итоги референдума не признали. В Москве неоднократно подчеркивали, что волеизъявление крымчан происходило демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
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