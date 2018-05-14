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Совет ЕС угрожает Польше санкциями
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Польша остается под угрозой санкций в Совете ЕС. заявили в Еврокомиссии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Польша остается под угрозой применения санкций в Совете Евросоюза, заявил в понедельник первый вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс.
Он сообщил, что в понедельник проинформирует Совет ЕС по общим делам о спорной ситуации с судебной реформой в Польше. Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС, в соответствии с которой существует явная угроза серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права. При этом исполнительная коллегия ЕС готова пересмотреть решение, если Польша в течение трех месяцев решит проблемы с судебной реформой.
"Нет", — сказал по прибытии на министерское заседание Тиммерманс, отвечая на вопрос журналиста, не отзывает ли ЕК санкционную процедуру в отношении Польши.
По словам Тиммерманса, стороны "достигли некоторого прогресса, но пока нет основания говорить, что проблема решена". "Наши рекомендации должны быть выполнены", — добавил он.
Исполнительная коллегия ЕС считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.
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