ЕС обеспокоен сообщениями об ударах Израиля

ЕС выразил обеспокоенность сообщениями об ударах Израиля и Ирана

Евросоюз призвал избегать дальнейшей эскалации после обмена ударами между Израилем Ираном . Об этом говорится в распространённом заявлении европейской внешнеполитической службы.

«Сообщения о вчерашних атаках Ирана на посты израильской армии с территории Сирии, на которые Израиль ответил ударом по иранским целям в Сирии, вызывают крайнюю тревогу», — отмечается в заявлении.

Как напомнили в службе, ЕС неоднократно говорил о праве Израиля на самооборону.