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ЕС обеспокоен сообщениями об ударах Израиля
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ЕС выразил обеспокоенность сообщениями об ударах Израиля и Ирана 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Евросоюз призвал избегать дальнейшей эскалации после обмена ударами между Израилем и Ираном. Об этом говорится в распространённом заявлении европейской внешнеполитической службы.
«Сообщения о вчерашних атаках Ирана на посты израильской армии с территории Сирии, на которые Израиль ответил ударом по иранским целям в Сирии, вызывают крайнюю тревогу», — отмечается в заявлении.
Как напомнили в службе, ЕС неоднократно говорил о праве Израиля на самооборону.
«В то же время мы призываем региональные стороны проявлять сдержанность и избегать эскалации, которая может ещё больше подорвать региональную стабильность», — подчёркивается в сообщении.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осудила ракетные удары Ирана по Израилю.
RT на русском: последние новости
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